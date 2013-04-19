《汽车产业焦点》竞争及成本压力迫使日系车商增加中国零部件采购

**“关联企业”发出警告**

迄今为止日本汽车制造商本土化的对象，大多局限于电子及车内零部件等对汽车安全性影响不大的产品。相比Denso Corp 和Aishin Seiki Co Ltd 等规模较大的日本汽车零部件供应商，这种转变对二级和三级供应商的影响更大。

“我们的目标并不是100%的本土化，”本田汽车发言人Akemi Ando通过电子邮件回复路透关于这篇文章的提问时称。丰田公司驻中国的发言人拒绝置评。

不过，这家日本“关联企业”提醒道，使用更多本土供应的零部件意味着汽车质量将下降。