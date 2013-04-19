《汽车产业焦点》竞争及成本压力迫使日系车商增加中国零部件采购

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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**“关联企业”发出警告**
迄今为止日本汽车制造商本土化的对象，大多局限于电子及车内零部件等对汽车安全性影响不大的产品。相比Denso Corp 和Aishin Seiki Co Ltd 等规模较大的日本汽车零部件供应商，这种转变对二级和三级供应商的影响更大。
“我们的目标并不是100%的本土化，”本田汽车发言人Akemi Ando通过电子邮件回复路透关于这篇文章的提问时称。丰田公司驻中国的发言人拒绝置评。
不过，这家日本“关联企业”提醒道，使用更多本土供应的零部件意味着汽车质量将下降。
“汽车制造商永远不会承认质量将下降，但情况就是这样。这一点毫无疑问，”丰田、日产和本田的一主要日本供应商高管表示。由于他未被授权对媒体讲话，因此不愿透露姓名。(完) (译文审校 王丽鑫/许娜/高琦)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。