《全球市场》亚股与油价上涨，但经济成长担忧犹存

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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**欧元仍脆弱**
Sera表示，另一方面，欧元明显仍脆弱，下周公布的经济报告若显示欧元区经济活动仍疲软，欧元恐会面临下跌压力。
欧元也会面临政治上的风险，意大利议会在周四第一轮投票中未能选出新的总统，引发外界担心意大利在没有政府的情况下，财政改革会被推迟，经济则会受到冲击。
欧元 抗跌，兑美元持稳在约1.3063美元。
摩根士丹利在研究报告中表示，尽管全球经济成长疲软讯号及商品价格表明未来几个月市况仍严峻，但主要央行向市场挹注流动性将持续带来支撑力量。
“我们预期目前汇市趋势暂止的情况是暂时的，提供了建立多仓的新机会，”报告指出。(完) (编译 李春喜/李婷仪/隋芬/杜明霞/戴素萍 审校 王丽鑫/李春喜/张荻/蔡美珍/于春红)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员