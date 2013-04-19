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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 12:01 BJT

《全球市场》亚股与油价上涨，但经济成长担忧犹存

**欧元仍脆弱**

Sera表示，另一方面，欧元明显仍脆弱，下周公布的经济报告若显示欧元区经济活动仍疲软，欧元恐会面临下跌压力。

欧元也会面临政治上的风险，意大利议会在周四第一轮投票中未能选出新的总统，引发外界担心意大利在没有政府的情况下，财政改革会被推迟，经济则会受到冲击。

欧元 抗跌，兑美元持稳在约1.3063美元。

摩根士丹利在研究报告中表示，尽管全球经济成长疲软讯号及商品价格表明未来几个月市况仍严峻，但主要央行向市场挹注流动性将持续带来支撑力量。

“我们预期目前汇市趋势暂止的情况是暂时的，提供了建立多仓的新机会，”报告指出。(完) (编译 李春喜/李婷仪/隋芬/杜明霞/戴素萍 审校 王丽鑫/李春喜/张荻/蔡美珍/于春红)
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