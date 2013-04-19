《中国信用市场综述》债市多空激荡，二季度料现反转拉锯战

作者 徐永

路透上海4月19日 - 经历1，2月份及4月上旬收益率的快速下跌，中国债市进入二季度的焦点之一就是债市方向何时开始调整。而本周市场突发事件接连刺激，则令多空角力更趋复杂，反转时机可能拉锯延长。

更需看到，中国央行的态度还未最终清晰。虽然今年已连续九周净回笼，金融机构超储率已从上年末的3.3%大幅下降，但去年下半年以来“有求必应”的资金供给，使得银行间即使面对不高的超储率仍然普遍乐观，这加剧了未来央行操作生变影响的不确定性。

市场人士的判断已经呈现了这种多样性。

中银基金固定收益部总监奚鹏洲认为，二季度前半段预期收益率仍可继续下行，后期则可能在基本面向好、禽流感疫情减弱以及信用债供给增加等因素推动下，收益率出现抬升，但这并不意味着债市开始走熊，在全年弱复苏的格局下，债市整体还处在一个中长期牛市过程中。

“基本面、资金面和政策面的判断对债市的走向都非常重要，多空的预期也比较复杂，但落脚到一点，仍然需要关注央行操作的动向，比如公开市场基准利率是否会调整，央行面对流动性收紧态度是否会发生变化等。”广发银行利率及衍生交易主管欧阳健则表示。

从基本面来看，一季度GDP数据显示经济复苏并未如预期强劲，“三驾马车”同时承压，投资、消费增速都低于预期，出口数据的真实性也备受怀疑。3月份CPI增速市场预期虽已普遍调降，但实际结果仍落在预期之下。

3月底开始债市对此似乎已有提前反应，银行间10年期固定利率国债收益率 从3月下旬的3.60%附近一路下跌到本周二的低点3.40%。债市最近的一次类似超调，还要追溯到去年的5月初，当时10年期国债收益率也是从月初的3.52%快速下跌超过20个BP,之后三季度开始回升.

历史不会简单重演，债市收益率去年先跌后升的行情，今年是否会再次出现并在二季度就提前酝酿?

**多因素复杂拉锯**

如果按照奚鹏洲的判断，经济会复苏但不脱弱复苏，债市即使调整力度也不会很大，债市价格下跌的幅度就不会超过此前低点。

更重要的是,本轮国际金价两天下跌14%的意外超调及企稳时间的不确定性，又加剧了全球经济复苏判断的复杂性，并可预期会给国内基本面复苏带来影响，料可平滑债市收益率上升的剧烈程度。

但另一方面，中国公安部门撇开行业监管部门在债市掀起的监管风暴，已经牵扯到三家机构万家基金、中信证券及齐鲁银行的相关个人，对市场整体去杠杆的影响也已逐步显现，市场需求的预期降低，又将对冲基本面的正面影响。

值得注意的是，流动性充裕目前似已出现幻影。路透根据央行金融数据测算，一季度M0现金流出，财政性存款，存款余额增加，公开市场回笼对流动性的影响分别约为1,000亿,4,500亿,12,000亿和7,000亿元人民币规模。

而前两个月央行通过外汇占款投放的流动性为6,500亿元,在预期3月份外汇占款继续投放2,000亿元的情况下,一季度市场流动性其实已整体抽回16,000亿元,金融机构超储率极有可能已从去年末的3.3%回落到了2%以下。

虽然机构对低备付的忧虑已大为降低，但若央行正回购持续，质变在不经意间发生，流动性在二季度对债市越难意味着是一个利好因素。

“二季度随着大家对基本面看法的转变和此前踏空机构的补仓可能会造成利率下行过多，但若公开市场的态度依旧，在季度末很容易因为跟随流动性紧张而反弹。”欧阳健表示。

他认为，央行对市场流动性的态度并非一成不变，与去年下半年以来的有求必应不同，在此前通胀预期较高的时期，央行对流动性的姿态也曾经非常强硬，市场对央行的依赖需要降低。

除此之外，近期市场城投债的忧虑也再次提高。中国银监会近期正式下发了针对地方融资平台全口径管理的10号文，而机构也开始陆续提示一些城投债如11新余债 和12新城投 等债券的风险。

“这周市场的波动，可能是一个短期因素，不影响市场的趋势，不是熊市的开端，因为国内经济，通胀、政策尚无明显变化。”奚鹏洲认为。