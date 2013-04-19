表格：外资及陆资在台股买超72.05亿台币，结束连五日卖超

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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路透台北4月19日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资今日在台股买超72.05亿台币，结束五个交易日卖超，上交易日修正后为卖超8.22亿。
三大法人今日合计买超94.08亿台币，上交易日修正后为卖超9.14亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/19 +72.05 +18.56 +3.47 +94.08
4/18 -8.22r +4.45 -5.38r -9.14r
4/17 -30.37r +7.93 +0.26r -22.18r
4/16 -15.90r +6.89 -4.47r -13.48r
4/15 -42.10r -9.36 -7.08r -58.53r
4/12 -14.25 -13.39 -2.98r -30.62r
4/11 +13.45r +8.59 -1.64r +20.40r
4/10 -46.49r +3.53r -0.31r -43.27r
4/9 -62.95r -3.47r -5.81r -72.23r
4/8 -54.55 -5.25 -9.18r -68.98r
4/3 +37.10 +4.42 -2.00r +39.52r
4/2 +34.60r -0.73r -2.27r +31.59r
4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r
本月累计 -88.23 +20.11 -37.36 -105.48
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员