中国货币市场：缴税持续扰动隔夜利率跳涨，短期资金价格易上难下

路透北京4月19日 - 中国银行间资金市场周五流动性较上日进一步趋于紧绷，持续缴存企业税款抽水资金池作用下，多数加权利率 今日早盘现不同程度上扬，其中融入方的需求“火力点”隔夜品种走升幅度逾30个基点(bp)。
交易员指出，昨日为个别税种的缴税截止日，受此影响资金面稍有脱离了此前偏宽的格局，而财税上缴尚未结束，料短期资金价格将是易上难下。不过待这一扰动因素渡过后，机构预期流动性有望重归宽松。
知情人士向路透透露，受清明假期因素影响，今年季度所得税缴款申报截止日为18日（周四），缴纳日则为申报后的三日内。据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
“今天明显感觉到气氛非常紧张，早晨我的QQ都要破掉了，不好借...中小银行借的比较凶，(借入方)主要还是盯着隔夜，可能大家也是觉得(趋紧)这个趋势不会延续太久，过了缴税这一段情况就好转了。”华中一银行交易员称。
上海一券商交易员亦表示，感觉早晨起来多数机构都在忙着借钱，不过他并提到，今日还未到场内需求完全不能被满足的地步。“感觉有基金、银行还是出了一点钱。”
虽然短期资金面出现波动，但机构对该因素消退后的流动性预期仍然偏暖。上述银行交易员就认为，从当前市场行为看，融入方以借隔夜等短期资金为主，而融出方则希望借出相对偏长期的品种，这说明市场对后市预期还是稳定的。
根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购
其中:隔夜 2.5208 2.2182 30.26
七天 3.0933 2.9036 18.97
14天 3.5071 3.4189 8.82
上交所债券回购
其中:一天 4.7000 6.1100 -141.00
七天 4.6300 3.1400 149.00
14天 3.2800 2.8500 43.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6000 2.2407 35.93
七天 3.1300 2.8800 25.00
14天 3.5500 3.5000 5.00
shibor
其中:隔夜 2.5030 2.2080 29.50
七天 3.0850 2.8950 19.00
三个月 3.8813 3.8803 0.10
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(发稿 康熙泽；审校 林高丽)