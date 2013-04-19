中国汇市：人民币早盘随中间价小幅走升，市场以观望应对央行扩波幅言论

* 人民币早盘小幅走升，市况平淡
* 交易员认为央行若扩波幅将加剧升值预期
* 市场对政策风险暂选择观望
路透北京4月19日 - 人民币兑美元即期 周五小幅走升，中间价随隔夜弱势美元稍微走强。央行副行长易纲关于可以考虑扩大汇率日内波幅的言论，市场平静以对而未现大波澜，观望情绪颇浓。
“之前的市场结汇一直压着购汇，但是今天有点不同，即购汇力量渐强，疑似企业也在购汇。而结汇则不重，原因可能是之前空头的回补。”上海一外资银行交易员表示。
交易人士并认为，近些天中间价加速升值后暂有喘息，但已经加强了人民币升值预期。若短期内央行宣布扩大日内波幅，其政策信号将加剧市场的升值预期。不过近期经济数据似难支持人民币进一步走升，市场对于政策风险也先选择观望。
北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.1795元，上日收报6.1813元。今日人民币兑美元中间价 为6.2395元，上日中间价为6.2416元。
东京汇市日圆周五全线走软，此前日本财务大臣麻生太郎表示，日本央行旨在抗击通缩所采取的大规模货币刺激立场没有受到20国集团(G20)的反对。
而中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。
招商银行总行金融市场部刘东亮表示，“市场很可能会把这个政策理解为监管层希望加速升值，1%区间不够了要扩大，升值的空间更大了。”
他认为，市场会把放大区间理解为是为了避免触及涨停，但如果中间价的政策信号不改变，一边倒的结汇可能不会改变。
瑞银集团周四报告称，中国很可能将在未来三天内扩大人民币汇率波动区间，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。
资本持续流入中国境内趋势正愈加明显。国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2445/65，上日尾盘为6.2460。
北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1748/58元，上一交易日尾盘报6.1738元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权
(发稿 李然/李航; 审校 林高丽)