《热点透视》IMF春季会议不该批评日本

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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撰稿 Christopher Swann；编译 程琳
路透纽约4月19日 - 参加国际货币基金组织(IMF)春季会议的官员们应该放日本一马。日本首相安倍晋三的经济政策免不了又要在这次会议上受抨击。IMF官员们感叹日本采取了“高风险的”财政刺激政策，美国财政部埋怨日圆贬值。但日本采取行动并没有错。
口伐日本将是一种不为人所乐见的转变。过去，日本常被赞为团队中的好伙伴。一年前，日本政府还第一个挺身而出，向IMF提供600亿美元信贷额度，用于帮助抗击欧元危机。
然而这一次，日本却可能被贴上自私和不负责任的标签。美国不满日本央行本月稍早决定的将资产购买规模扩大约一倍，以争取2015年实现2%的通胀率目标。上周公布的一份美国财政部文件暗示，此举旨在压低日圆以提升出口，这样做有损外国企业。
美国会有这样的抱怨听起来很有趣。美联储的资产负债表自2008年金融危机以来扩大了两倍，达到3.2万亿(兆)美元。就在去年，美国还遭受过类似指责，被巴西批评为以邻为壑。日本可以用一些理由为自己辩护，例如其政策侧重于克服经济滑坡，货币贬值只是副作用，而非目标本身。另外，日圆兑美元比金融危机前还是高很多。
与此同时，IMF总裁拉加德及其团队则在担心日本1月推出的1,170亿美元财政刺激方案。她这么想是有道理的。尽管安倍的货币政策具有价值，但缺乏较长期的负债削减政策。IMF数据显示，日本政府净债务相当于国内生产总值(GDP)的143%，远超富裕国家平均的78%水平。但除非日本能实现经济增长，否则降低债务希望渺茫。
IMF和美国可能不喜欢日本的部分做法。但他们无法否认，日本需要下猛药来解决几十年未癒的经济痼疾。(完) (译文审校 王冠中)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。