中国新债: 浙江民泰商业银行下周三发行15亿元固息金融债，期限三年

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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路透上海4月19日 - 中国浙江民泰商业银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(4月24日)在银行间市场簿记建档发行总额15亿元人民币固息金融债，期限三年，募集资金将主要用于发放小型微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债民泰商业银行今年第二期金融债，采用单利按年计息；缴款日和起息日同为4月26日，发行期限从4月24日至4月26日。主承销商为中信建投证券、中信银行 。
根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用等级为AA-。
浙江民泰商业银行此前于2月末发行了今年首期15亿元固息金融债，期限三年。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员