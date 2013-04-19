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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 12:51 BJT

中国新债: 浙江民泰商业银行下周三发行15亿元固息金融债，期限三年

路透上海4月19日 - 中国浙江民泰商业银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(4月24日)在银行间市场簿记建档发行总额15亿元人民币固息金融债，期限三年，募集资金将主要用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债民泰商业银行今年第二期金融债，采用单利按年计息；缴款日和起息日同为4月26日，发行期限从4月24日至4月26日。主承销商为中信建投证券、中信银行 。

根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用等级为AA-。

浙江民泰商业银行此前于2月末发行了今年首期15亿元固息金融债，期限三年。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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