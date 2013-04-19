中国债市动态：现券收益率上涨，市场密切关注表外监管力度的进一步明确

路透北京4月19日 - 中国银行间债市周五现券和人民币利率互换(IRS)收益率续涨。市场人士表示，前期利多出尽后，现券受机构去杠杆操作等冲击弱势连连，供过于求；机构心态更趋谨慎，密切关注着表外监管力度的进一步明确。

“今日债券抛盘依然较多，买盘稀少，收益率继续小幅上行。IRS买盘力量强劲，推动整条曲线上行。”广发银行债券分析师颜岩称，“我们认为资金收紧、机构降杠杆抛债和不少获利盘了结是直接原因。而深层次原因在于，当外围因素带来的交易情绪释放过后，多数机构认为目前的收益率水平无法获得基本面的支撑。”

华东地区一银行资深交易员亦表示，近期行情的启动，很多都是由政策驱动；当然，现券收益率大跌后也确实存在技术性上涨的需要。债券投资机构去杠杆的总量难以估算，目前更关心监管力度的进一步明确。可以明确的是，这种影响下周不会立刻结束。

颜岩亦预期，下周市场面临的主要不确定性因素是资金面变动和外围因素影响，也关注汇丰PMI4月初值。资金面的扰动主要来自财政存款增加和机构去杠杆引起的资金重新分配。预计下周利率债或继续横盘震荡，信用债和IRS则继续承压，建议交易资金适当降低长久期仓位，多看少动，投资类资金则可以继续配置。

中国证券报周五报导，多家证券公司人士表示，监管部门近期正针对证券公司开展现场检查，检查组已陆续分头入驻辖区内证券公司，检查重点为资产管理及合规部门。

银行间资金市场周五流动性较上日进一步趋于紧绷，持续缴存企业税款抽水资金池作用下，多数加权利率 早盘现不同程度上扬，其中融入方的需求“火力点”隔夜品种走升幅度逾30个基点(bp)。昨日为个别税种的缴税截止日，受此影响资金面稍有脱离了此前偏宽的格局，而财税上缴尚未结束，料短期资金价格将是易上难下。不过待这一扰动因素渡过后，机构预期流动性有望重归宽松。