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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 13:01 BJT

中国新债: 重庆银行下周三发行至多30亿元固息金融债,期限五年

路透上海4月19日 - 中国重庆银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(4月24日)在银行间市场簿记建档发行至多30亿元人民币固息金融债，期限五年，募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用单利按年计息；缴款日和起息日同为4月25日。主承销商为浙商银行。根据联合资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用级别为AA级，发行人主体评级为AA级。

截至2012年末，重庆银行不良贷款率0.33%，拨备覆盖率527.72%；2012年实现净利润19.26亿元。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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