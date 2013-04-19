国际油市：布兰特原油升向每桶100美元，但有可能连续第三周下降

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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“自本月初以来油价大跌，因此如果油价回升2美元我也不会意外，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。
他称，“油价仍有可能因为供应过剩而进一步下滑，”并补充道，布兰特原油在未来几个月可能最低触及90美元。
从本月初以来油价累计下跌近10美元。数据显示，2013年前三个月中国经济成长意外放缓，促发市场本周遭遇卖压，从而导致布兰特原油触及7月以来的最低位，且美国原油期货降至2013年低点。
“过去一周看到对实际情况的激烈反应，即市场对全球成长前景可能过于乐观，”南非标准银行大宗商品策略师Marc Ground在4月18日的报告中称。
“虽然这可能是一种过度反应，未来几周市场或许会反弹一些，但我们认为恢复到2013年第一季时的强劲势头的可能性非常小。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/王翔琼; 审校 王兴亚)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。