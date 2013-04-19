国际油市：布兰特原油升向每桶100美元，但有可能连续第三周下降

“自本月初以来油价大跌，因此如果油价回升2美元我也不会意外，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。

他称，“油价仍有可能因为供应过剩而进一步下滑，”并补充道，布兰特原油在未来几个月可能最低触及90美元。

从本月初以来油价累计下跌近10美元。数据显示，2013年前三个月中国经济成长意外放缓，促发市场本周遭遇卖压，从而导致布兰特原油触及7月以来的最低位，且美国原油期货降至2013年低点。

“过去一周看到对实际情况的激烈反应，即市场对全球成长前景可能过于乐观，”南非标准银行大宗商品策略师Marc Ground在4月18日的报告中称。

“虽然这可能是一种过度反应，未来几周市场或许会反弹一些，但我们认为恢复到2013年第一季时的强劲势头的可能性非常小。”(完)

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