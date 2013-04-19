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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 13:05 BJT

《汇市简讯》美元指数在窄幅区间交投，动能指标偏多

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* 亚洲盘在窄幅区间交投

* 动能指标显示持稳或走高

* 大幅逆转脱离2013年升势38.2%回档位81.75为利多

* 横向的波林格区间暗示趋势将为盘整

* 若收在82.63的20日移动均线上方,则上看波林格区间上缘线83.32(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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