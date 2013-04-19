更新版-企业并购：黑石集团不再寻求收购戴尔--消息人士

中国财政：财政部准予证券行业准备金支出在企业所得税税前扣除
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
(新增细节)
路透4月18日 - 三位知情消息人士周四表示，私募股权公司黑石集团(百仕通) 不再寻求收购戴尔。这为戴尔公司创办人Michael Dell及其私募股权合作伙伴Silver Lake推进244亿美元的私有化计画提供了便利。
差不多一个月之前，黑石对戴尔发起竞购，令戴尔私有化计划面临挑战。
一位消息人士说，黑石称其退出收购是因2013年第一季个人电脑(PC)整体行业销售空前下滑14%，以及戴尔管理层调降财测。戴尔预计，现行财年营业利润可能会从37亿美元降至30亿美元。
黑石集团与美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)此前均对戴尔提出初步收购要约。但分析师及投资者认为，伊坎的胜算不如黑石，不过与Silver Lake的交易却仍有部分戴尔股东反对，包括持有该公司8.4%股权的Southeastern Asset Management。
戴尔、黑石、Silver Lake均不愿发表评论，目前尚未能与伊坎立刻取得联系置评。
戴尔周二表示，伊坎已同意持股不超过10%，他可以和其他股东联手提出可能的收购。(完)
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
路透4月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,902,831.3 4月6日 26,902,831.3 4月5日 0.0 0.00% iShares 328,201,550.7 4月6日 329,148,402.7 4月5日 -946,852.0 -0.29% (完) (编译 王颖；审校 于春红)
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员