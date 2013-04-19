版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 13:24 BJT

中国新债：福建海峡银行下周三发行30亿元固息金融债，期限三年和五年

路透上海4月19日 - 中国福建海峡银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(24日)在银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息金融债，期限三年和五年，募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，三年期的计划发行规模为10亿元，五年期为20亿元。两个品种间设全额回拨，发行人与簿记管理人将根据发行申购情况，确定两个品种的具体比例与发行规模。

该期债采用单利按年计息；缴款日和起息日同为4月26日，发行期4月24日至4月26日。主承销商为南京银行 和中信建投证券。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果，本期债券信用等级为AA级。

截至2012年9月末，福建海峡银行资本充足率为13.91%，不良贷款率1.25%；2012年前三季实现营业收入17.08亿元，净利润7.17亿元。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐