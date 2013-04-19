中国新债：福建海峡银行下周三发行30亿元固息金融债，期限三年和五年

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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路透上海4月19日 - 中国福建海峡银行股份有限公司周五公告称，将于下周三(24日)在银行间市场簿记建档发行30亿元人民币固息金融债，期限三年和五年，募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，三年期的计划发行规模为10亿元，五年期为20亿元。两个品种间设全额回拨，发行人与簿记管理人将根据发行申购情况，确定两个品种的具体比例与发行规模。
该期债采用单利按年计息；缴款日和起息日同为4月26日，发行期4月24日至4月26日。主承销商为南京银行 和中信建投证券。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果，本期债券信用等级为AA级。
截至2012年9月末，福建海峡银行资本充足率为13.91%，不良贷款率1.25%；2012年前三季实现营业收入17.08亿元，净利润7.17亿元。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员