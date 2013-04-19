澳洲经济指标总览--4月19日

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月7日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差1.78 逆差12.15 出口(较前月) +3% -1% 进口(较前月) -1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月6日 (较前月) 2月 +1.3% +1.2% 就业市场(经季节调整) 5月9日 就业人口(较前月变动,千人) 3月 -36.1 +71.5 全职就业人口(较前月变动,千人) -7.4 +17.8 失业率 5.6% 5.4% 就业参与率 65.1% 65.3% 消费者物价指数(CPI) 4月24日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +1.4% (较上年同期) +2.2% +2.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.4% 国际贸易价格指数 5月2日 进口物价(较前季) 第四季 +0.3% -2.4% 出口物价(较前季) -2.4% -6.4% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 6月4日 经常帐收支 第四季 赤字14.7 赤字15.0 商品与服务贸易收支 赤字5.553 逆差5.389 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月5日 (较前季) 第四季 +0.6% +0.7% (较上年同期) +3.1% +3.1% (完)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员