欧股业绩：思爱普第一季营业利润和营收低于预期，受亚洲业务影响

路透法兰克福4月19日 - 德国企业软件商思爱普(SAP) 周五公布第一季营业利润和营收低于预期，因亚洲业务活动的营收下滑。

不计特殊项目该公司第一季营业利润成长8%至9.01亿欧元(12亿美元)，低于分析师平均预期的9.68亿欧元。

营收也成长8%，至36.4亿欧元，但甚至还低于路透调查中最悲观的预估，分析师原本营收预估最低和最高值为37.3亿和39亿欧元。

思爱普表示，若汇率不变，仍预期今年营业利润在58.5亿-59.5亿欧元，较2012年的52.1亿欧元成长12-14%。(完)