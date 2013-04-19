欧股业绩：思爱普第一季营业利润和营收低于预期，受亚洲业务影响

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透法兰克福4月19日 - 德国企业软件商思爱普(SAP) 周五公布第一季营业利润和营收低于预期，因亚洲业务活动的营收下滑。
不计特殊项目该公司第一季营业利润成长8%至9.01亿欧元(12亿美元)，低于分析师平均预期的9.68亿欧元。
营收也成长8%，至36.4亿欧元，但甚至还低于路透调查中最悲观的预估，分析师原本营收预估最低和最高值为37.3亿和39亿欧元。
思爱普表示，若汇率不变，仍预期今年营业利润在58.5亿-59.5亿欧元，较2012年的52.1亿欧元成长12-14%。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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