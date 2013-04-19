更新版-美国情势：麻省理工学院一名警官遭枪击身亡

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路透4月19日 - 美国麻省理工学院一名驻校警官周四晚间在该校剑桥校区遭枪击身亡，引发缉凶行动。日前波士顿马拉松赛甫发生爆炸事件。

根据校园快讯，麻省理工学院警力在周五凌晨对校园进行仔细搜索。麻州警方和剑桥警方表示正协助调查。

麻州警方发言人David Procopio称，目前尚不知枪击的动机，密德萨克斯郡(Middlesex County)地方检察官办公室将带头侦查。

Procopio称，他不认为枪击事件和波士顿马拉松爆炸案有关联，但“现在还不能百分百确定。”

他在声明中称，州警局正在协助搜寻嫌犯。