《综述》G20会议将讨论债务水准及货币刺激措施效应

墨西哥财长Luis Videgaray表示，G24成员国希望发达国家及新兴市场国家之间能明确协调合作及加强沟通，以化解潜在的资产升值泡沫。

日本央行总裁黑田东彦回答相关问题时表示，他并未见到因货币刺激措施而在新兴市场逐渐形成资产价格泡沫的迹象。

“发达经济体的大量货币刺激确实可能影响新兴经济体，其中包括透过资本流动，”他称。“在G20会议之前已经讨论过这种溢出效应，本周会议可能也会讨论。”

G20财长预定周五中午左右发表正式公报。两名知情消息人士周四向路透表示，G20计划将监督Libor等金融指标工具改革的任务，交由全球金融监管协调机构--金融稳定委员会(FSB)负责。(完) (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞/许娜)