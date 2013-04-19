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市场报道 | 2013年 4月 19日 星期五 14:39 BJT

基金产业：保尔森Advantage基金4月亦因金价卖压受挫

路透波士顿/纽约4月18日 - 知情人士周四表示，对冲基金亿万富豪约翰保尔森(John Paulson)旗下最知名的基金--Paulson & Co Advantage Fund在4月下跌了2.4%，主因黄金遭遇大量卖压。

该消息人士说，Paulson & Co Advantage Fund今年以来仍是正报酬，但也仅成长1.3%。

该支基金大量持有几档金矿股，包括AngloGold Ashanti Ltd ，但AngloGold Ashanti今年重挫40%，严重削弱了Advantage基金的获利。

金融危机后黄金曾经劲杨，但今年迄今却是表现最差的资产之一。金价今年累计下挫17%，单单4月就重跌13%。

和金价表现息息相关的企业股价，包括全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust ，也大幅回落。根据金融资讯公司Markit，截至周三，投资人今年已从SPDR撤走100亿美元资金。

这样大幅的跌势似乎让保尔森等基金经理人感到意外。数名消息人士称，保尔森下周打算向客户提供所有基金的最新信息，其中包含一支专门投资于黄金的基金。

保尔森长期以来坚持认为通货膨胀终将反弹，使黄金成为审慎的对冲标的。但熟悉其公司的几名人士称，金价挫跌已使该公司几支投资于黄金的基金遭受数以亿计美元的损失。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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