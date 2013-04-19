基金产业：保尔森Advantage基金4月亦因金价卖压受挫

中国财政：财政部准予证券行业准备金支出在企业所得税税前扣除
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
路透波士顿/纽约4月18日 - 知情人士周四表示，对冲基金亿万富豪约翰保尔森(John Paulson)旗下最知名的基金--Paulson & Co Advantage Fund在4月下跌了2.4%，主因黄金遭遇大量卖压。
该消息人士说，Paulson & Co Advantage Fund今年以来仍是正报酬，但也仅成长1.3%。
该支基金大量持有几档金矿股，包括AngloGold Ashanti Ltd ，但AngloGold Ashanti今年重挫40%，严重削弱了Advantage基金的获利。
金融危机后黄金曾经劲杨，但今年迄今却是表现最差的资产之一。金价今年累计下挫17%，单单4月就重跌13%。
和金价表现息息相关的企业股价，包括全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust ，也大幅回落。根据金融资讯公司Markit，截至周三，投资人今年已从SPDR撤走100亿美元资金。
这样大幅的跌势似乎让保尔森等基金经理人感到意外。数名消息人士称，保尔森下周打算向客户提供所有基金的最新信息，其中包含一支专门投资于黄金的基金。
保尔森长期以来坚持认为通货膨胀终将反弹，使黄金成为审慎的对冲标的。但熟悉其公司的几名人士称，金价挫跌已使该公司几支投资于黄金的基金遭受数以亿计美元的损失。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
路透4月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,902,831.3 4月6日 26,902,831.3 4月5日 0.0 0.00% iShares 328,201,550.7 4月6日 329,148,402.7 4月5日 -946,852.0 -0.29% (完) (编译 王颖；审校 于春红)
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员