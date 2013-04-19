澳新汇市：澳元和新西兰元本周料录得深跌，经济疑虑挫伤风险偏好

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso指出，澳元在再度缓升前，可能还会再跌50个点子。
澳元的初步支撑在周四低点1.0284美元，该处为云区底部。若突破周四高点1.0338则看升。
澳新货币兑日圆收复一些失地，但本周周线或下跌1.7%，为至少五个月来最大跌幅。
澳元/日圆 日内上升0.4%，报101.47日圆，但远低于上周所及五年高点105.43日圆；新西兰元/日圆 报82.96日圆，此前曾升至86.43。
这波走势是因此前日本财相称，日本积极的货币宽松举措在20国集团(G20)会议上并未遭到反对，显示日本削弱日圆的政策未面临重大的全球反对。
新西兰元兑美元 升0.3%至0.8452美元，此前亚洲股价上涨提振了市场对高收益货币的偏好，引发轧空。
技术面显示，新西兰元的支撑在0.8371美元，为55日移动均值，其下为0.8358美元，是3-4月涨势的61.8%回档位。而约在周四高点0.8460上方有卖单，短线料限制新西兰元上档。
欧元兑澳新货币则守住多数涨幅，徘徊在接近多周高位附近。欧元/澳元 报1.2664澳元，周三曾升至1.2739澳元，为六周高位。欧元/新西兰元 则报1.5487新西兰元，本周稍早曾升至1.5576的三周高位。(完)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员