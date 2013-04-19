版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:12 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元本周料录得深跌，经济疑虑挫伤风险偏好

澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso指出，澳元在再度缓升前，可能还会再跌50个点子。

澳元的初步支撑在周四低点1.0284美元，该处为云区底部。若突破周四高点1.0338则看升。

澳新货币兑日圆收复一些失地，但本周周线或下跌1.7%，为至少五个月来最大跌幅。

澳元/日圆 日内上升0.4%，报101.47日圆，但远低于上周所及五年高点105.43日圆；新西兰元/日圆 报82.96日圆，此前曾升至86.43。

这波走势是因此前日本财相称，日本积极的货币宽松举措在20国集团(G20)会议上并未遭到反对，显示日本削弱日圆的政策未面临重大的全球反对。

新西兰元兑美元 升0.3%至0.8452美元，此前亚洲股价上涨提振了市场对高收益货币的偏好，引发轧空。

技术面显示，新西兰元的支撑在0.8371美元，为55日移动均值，其下为0.8358美元，是3-4月涨势的61.8%回档位。而约在周四高点0.8460上方有卖单，短线料限制新西兰元上档。

欧元兑澳新货币则守住多数涨幅，徘徊在接近多周高位附近。欧元/澳元 报1.2664澳元，周三曾升至1.2739澳元，为六周高位。欧元/新西兰元 则报1.5487新西兰元，本周稍早曾升至1.5576的三周高位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐