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货币新闻 | 2013年 4月 19日 星期五 14:13 BJT

表格：德国3月PPI较前月下滑0.2%，较上年同期上升0.4%

路透柏林4月19日 - 德国联邦统计局周五公布，3月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上升0.4%。2月分别为下滑0.1%和升1.2%。

13年3月 13年2月 12年3月

较上月(%) -0.2 -0.1 +0.6

较上年同期(%) +0.4 +1.2 +3.3

指数(基期年为2005) 119.0 119.2 118.5

注：联邦统计局称，同比增幅为2010年3月以来最低。

路透调查预估为3月PPI较前月持平，较上年同期升0.7%。(完) (编译 张若琪; 审校 王洋)
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