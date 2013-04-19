表格：德国3月PPI较前月下滑0.2%，较上年同期上升0.4%

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林4月19日 - 德国联邦统计局周五公布，3月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，较上年同期上升0.4%。2月分别为下滑0.1%和升1.2%。
13年3月 13年2月 12年3月
较上月(%) -0.2 -0.1 +0.6
较上年同期(%) +0.4 +1.2 +3.3
指数(基期年为2005) 119.0 119.2 118.5
注：联邦统计局称，同比增幅为2010年3月以来最低。
路透调查预估为3月PPI较前月持平，较上年同期升0.7%。(完) (编译 张若琪; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。