中国股市：沪综指收升逾2%创一个月最大涨幅，受A股有望纳入国际指数提振

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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路透上海4月19日 - 中国股市沪综指周五放量收升逾2%，创下一个月来最大单日升幅。分析师指出，A股近日表现疲弱，不过有关A股有可能纳入国际指数的消息，提高了市场对未来QFII(合格境外机构投资者)可能扩容的预期，刺激金融股等板块率先反弹。
沪综指 收报2,244.643点，大涨47.041点或2.14%；此前最大单日涨幅为3月20日的2.66%。本周该指数累计上涨1.7%，终结此前连续三周跌势。上海A股今日成交额为951亿元人民币，较上日617亿元放大逾五成。
“按照明晟指数权重的初略估计，A股纳入国际指数将刺激国际资本对国内资本市场的投资，金额可能达到1,700亿美元，超过10,000亿人民币。”国都证券策略主管肖世俊认为。
他指出，当然这些资金能否顺利进入国内还有赖QFII的扩容，但市场在经过前期持续下跌后，至少目前市场预期有些转向乐观。
上海证券报周五报导称，为引导海外资金将A股作为新的价值投资选项，中国有关部门正在研究推动将其纳入国际知名指数权重的工作；若该设想实现，将是中国A股首次被纳入公认的国际基准股票指数，对市场带来重大影响。［ID:nL3T0D61F0］
沪深300指数 收涨2.80%，报2,533.827点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,533点，涨3.03%，成交853,144手。(完)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。