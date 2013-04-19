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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:26 BJT

东京汇市：日圆下跌，因日本称G20未反对该国实施大规模宽松措施

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3065    1.3050     +0.11     -0.98    1.3194
 美元/日圆                      98.74     98.13     +0.62    +13.83     86.74
 欧元/日圆                     128.99    128.12     +0.68    +12.69    114.46
 美元/瑞郎                     0.9311    0.9325     -0.15     +1.70    0.9155
 英镑/美元                     1.5293    1.5279     +0.09     -5.90    1.6251
 美元/加元                     1.0231    1.0258     -0.26     +3.12    0.9921
 澳元/美元                     1.0341    1.0301     +0.39     -0.50    1.0393
 新西兰元/美                   0.8450    0.8411     +0.46     +2.02    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    102.110   101.110     +0.99    +13.29    90.130
 新西兰元/日                   83.420    82.560     +1.04    -40.76   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.00    150.00     +0.67     +7.23    140.82
 澳元/新西兰                   1.2233    1.2238     -0.04     -2.45    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校)
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