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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:15 BJT

韩国股市：受低接买盘支撑小幅收高，现代汽车重挫

路透首尔4月19日 - 韩国股市周五收高，受低接买盘支撑，自稍早跌势中反弹，现代汽车 因劳资诉讼疑虑挫跌，带领汽车类股 下滑。

现代汽车收低2.7%，稍早本地媒体报导指出，该公司可能因为一起劳资诉讼而面临数十亿美元的额外薪资成本。

综合股价指数 收高0.4%，报1,906.75点。(完)
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