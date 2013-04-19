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货币新闻 | 2013年 4月 19日 星期五 16:18 BJT

表格：欧元区2月经季节调整经常帐盈余163亿欧元，1月盈余138亿欧元

路透法兰克福4月19日 - 欧洲央行(ECB)周五公布：

* 欧元区2月经季节调整经常帐盈余163亿欧元，1月盈余138亿欧元

* 欧元区2月未经季节调整经常帐盈余121亿欧元，1月赤字56亿欧元

* 欧元区2月直接投资/证券投资净流出106亿欧元,1月为净流入208亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 2月 1月 12个月累计

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经常帐 12.1 -5.6 (-4.5) 135.3

贸易收支 12.0 -2.7 (-2.2) 114.4

劳务 5.9 5.2 (4.9) 92.1

净所得 8.4 4.7 (5.0) 36.8

净经常性转移 -14.1 -12.8 (-12.1) -108.0

资本帐 1.6 0.7 (0.7) 14.9

金融帐 -18.1 1.5 (-3.5) -171.1

直接投资 -1.7 -8.3 (-9.1) -63.8

证券投资 -8.9 29.0 (31.0) 103.1

直接及证券投资 -10.6 20.8 (21.8) 39.3

金融衍生品 5.9 6.7 (6.4) 19.3

其他投资 -16.0 -21.3 (-27.1) -216.3

储备资产 2.6 -4.7 (-4.7) -13.5

经季节调整经常帐 16.3 13.8 (14.8) 136.7

注:括号内为前值.(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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