表格：欧元区2月经季节调整经常帐盈余163亿欧元，1月盈余138亿欧元

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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路透法兰克福4月19日 - 欧洲央行(ECB)周五公布：
* 欧元区2月经季节调整经常帐盈余163亿欧元，1月盈余138亿欧元
* 欧元区2月未经季节调整经常帐盈余121亿欧元，1月赤字56亿欧元
* 欧元区2月直接投资/证券投资净流出106亿欧元,1月为净流入208亿欧元
以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.
欧元区贸易/经常帐收支 2月 1月 12个月累计
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经常帐 12.1 -5.6 (-4.5) 135.3
贸易收支 12.0 -2.7 (-2.2) 114.4
劳务 5.9 5.2 (4.9) 92.1
净所得 8.4 4.7 (5.0) 36.8
净经常性转移 -14.1 -12.8 (-12.1) -108.0
资本帐 1.6 0.7 (0.7) 14.9
金融帐 -18.1 1.5 (-3.5) -171.1
直接投资 -1.7 -8.3 (-9.1) -63.8
证券投资 -8.9 29.0 (31.0) 103.1
直接及证券投资 -10.6 20.8 (21.8) 39.3
金融衍生品 5.9 6.7 (6.4) 19.3
其他投资 -16.0 -21.3 (-27.1) -216.3
储备资产 2.6 -4.7 (-4.7) -13.5
经季节调整经常帐 16.3 13.8 (14.8) 136.7
注:括号内为前值.(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。