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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:22 BJT

路透基点：两组银行团队争取主办台湾广达3亿美元再融资案

路透香港4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，台湾上市公司广达的3亿美元再融资有两组银行团队争取主办。

消息人士指出，其中一个团队是以华南银行为首，成员包括交通银行、台湾银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、台湾土地银行、兆丰商业银行、台北富邦银行、合作金库、元大商业银行。

消息人士提到，另外一个团队则由瑞穗实业银行主导，成员包括东亚银行、三菱东京UFJ银行、东方汇理、汇丰、华侨银行、以及三井住友银行。

消息人士表示，这笔融资预料将无担保，期限为五年，或有可能是期限三年附带展期两年的选择权。

一位消息人士指出，资金将用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年这笔循环贷款的牵头银行团有14家，最高综合收益50.4个基点，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码48个基点。

广达4月10日公布，3月营收706亿台币(23.7亿美元)，较上年同期减少10.1%。(完)
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