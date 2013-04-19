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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:19 BJT

日本股市：日经指数在震荡走势中收高，关注G20会议和重点企业财报

路透东京4月19日 - 日本股市日经指数周五在震荡走势中收高，日圆下滑趋势协助抵销华尔街负面气氛影响，并提振部分出口股。

投资人正密切关注20国集团(G20)官员会议，以及关键企业财报，以取得更明确的方向。

日经指数 收高0.7%，报13,316.48点，但本周仍下跌1.3%。

东证股价指数 收高0.3%至1,126.67点。(完)
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