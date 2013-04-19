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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:31 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本称宽松政策未在G20会议上遭反对

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* 美元兑日圆涨0.43%，欧元兑日圆涨0.55%，澳元兑美元升0.32%，亚洲股市走坚

* 美元兑日圆触及高点98.68，因日本财务大臣麻生太郎淡化G20对日本量化宽松政策的反对

* 澳元兑美元空头在汇价触及1.0281低点后轧仓，股市走升与金属价格趋稳提供帮助

* 关注欧元区经常帐数据、加拿大消费者物价指数(CPI)与G20会议公报。(完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
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