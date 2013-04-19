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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:30 BJT

澳洲股市：小幅收高，矿业股因空头回补自近期颓势反弹

路透悉尼4月19日 - 澳洲股市周五收高0.2%，矿业股在近期大跌后因空头回补而反弹，但投资人由于全球成长疑虑而继续持审慎态度。

必何必拓 弹升2.5%，力拓 大涨4.3%。金矿商Newcrest Mining Ltd 上涨4.8%，近几日来均大跌。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨7.5点，报4,931.9点。该指数本周下跌1.6%，受大宗商品价格重挫冲击。(完)
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