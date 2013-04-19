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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:51 BJT

路透基点：中国旭光高新材料贷款有七家银行参与，规模增至8,500万美元

路透香港4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，香港上市企业中国旭光高新材料集团有限公司一年期贷款吸引七家银行参贷，规模从6,000万美元扩增至8,500万美元。

牵头行兼簿记行为兆丰商业银行，承贷1,500万美元。

有七家银行各提供1,000万美元额度，以牵头行身分加入。这七家银行分别为东亚银行、国泰世华银行、中华开发、大众银行、台北富邦银行、台新银行及台湾企银。

预计将在4月底签约。

一如先前报导，牵头行可获综合收益费440个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码405个基点。

这桩融资案还包括一项附加额度选择权，规模可增至1.2亿美元。贷款将用于再融资。

一如稍早报导，数家台资银行上个月受邀参与在中国四川省的实地考察。

据旭光官网显示，该公司从事天然芒硝的开采、加工和制造，以及聚苯硫醚(PPS)的生产和销售。(完)
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