路透基点：中国旭光高新材料贷款有七家银行参与，规模增至8,500万美元

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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路透香港4月19日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，香港上市企业中国旭光高新材料集团有限公司一年期贷款吸引七家银行参贷，规模从6,000万美元扩增至8,500万美元。
牵头行兼簿记行为兆丰商业银行，承贷1,500万美元。
有七家银行各提供1,000万美元额度，以牵头行身分加入。这七家银行分别为东亚银行、国泰世华银行、中华开发、大众银行、台北富邦银行、台新银行及台湾企银。
预计将在4月底签约。
一如先前报导，牵头行可获综合收益费440个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码405个基点。
这桩融资案还包括一项附加额度选择权，规模可增至1.2亿美元。贷款将用于再融资。
一如稍早报导，数家台资银行上个月受邀参与在中国四川省的实地考察。
据旭光官网显示，该公司从事天然芒硝的开采、加工和制造，以及聚苯硫醚(PPS)的生产和销售。(完)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员