欧盟成员国不愿支持对华为和中兴展开调查--瑞典

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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(本文由路透中文网编译提供)
路透都柏林4月18日 - 瑞典周四表示，越来越多的欧盟国家不希望欧洲委员会对中国电信设备制造商华为 和中兴通讯 展开调查。
欧洲委员会一直在收集证据，准备就所谓的国家补贴对两公司发起指控。
欧盟的贸易调查通常始于某公司的投诉，但欧洲的电信设备制造商爱立信 、阿尔卡特-朗讯 和诺基亚西门子 没有提起投诉。
贸易消息人士称，上述制造商不愿意这么做，不是因为他们认为中国企业不会受益于补贴，而是担心他们会遭到报复，因此被中国不断扩大的电信设备市场所排斥。
欧盟贸易专员德古赫特(Karel De Gucht)在都柏林的新闻发布会上表示，他在周四的欧盟贸易部长会议上提出了这一议题。他拒绝详述或表示委员会何时可能会决定发起这一潜在调查。
瑞典贸易部长埃娃·比约林（Ewa Bjorling）则对路透表示，多数欧盟国贸易部长暗示，他们不支持对两公司进行调查。
她说：“不是所有的成员国都这么说，但那些已经表态了的，绝大多数赞成我们的立场。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员