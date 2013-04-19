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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:45 BJT

欧盟成员国不愿支持对华为和中兴展开调查--瑞典

(本文由路透中文网编译提供)

路透都柏林4月18日 - 瑞典周四表示，越来越多的欧盟国家不希望欧洲委员会对中国电信设备制造商华为 和中兴通讯 展开调查。

欧洲委员会一直在收集证据，准备就所谓的国家补贴对两公司发起指控。

欧盟的贸易调查通常始于某公司的投诉，但欧洲的电信设备制造商爱立信 、阿尔卡特-朗讯 和诺基亚西门子 没有提起投诉。

贸易消息人士称，上述制造商不愿意这么做，不是因为他们认为中国企业不会受益于补贴，而是担心他们会遭到报复，因此被中国不断扩大的电信设备市场所排斥。

欧盟贸易专员德古赫特(Karel De Gucht)在都柏林的新闻发布会上表示，他在周四的欧盟贸易部长会议上提出了这一议题。他拒绝详述或表示委员会何时可能会决定发起这一潜在调查。

瑞典贸易部长埃娃·比约林（Ewa Bjorling）则对路透表示，多数欧盟国贸易部长暗示，他们不支持对两公司进行调查。

她说：“不是所有的成员国都这么说，但那些已经表态了的，绝大多数赞成我们的立场。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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