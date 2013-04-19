俄总理梅德韦杰夫推动的高科技项目办公室遭俄警方搜查

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月18日 - 俄罗斯警方周四搜查了斯科尔科沃基金会（Skolkovo Foundation）莫斯科办公室。该基金会是俄罗斯总理梅德韦杰夫推动的高科技项目，相当于俄罗斯版的矽谷。
该基金会莫斯科办公室遭到突然搜查，引发外界进一步揣测梅德韦杰夫在普京面前可能失宠。根据一段泄露的视频，普京本周表示要解除一些高官的职务。外界普遍将此视为普京对梅德韦杰夫发出的警告。
斯科尔科沃基金会成立于2010年，旨在帮助孵化高科技行业的创新企业，进而带动依赖油气的俄罗斯经济走向多元化。当时梅德韦杰夫是俄罗斯总统。
联邦调查员称，搜查斯科尔科沃基金会莫斯科办公室，属于针对该基金会涉嫌挪用国家资金这一调查的一部分。斯科尔科沃基金会的负责人是俄罗斯富豪维克塞尔伯格（Viktor Vekselberg）。
俄罗斯副总理、前克里姆林宫幕僚苏尔科夫（Vladislav Surkov）支持该基金会领导层，并对搜查举动予以谴责，称这是在试图将调查政治化。
“我认为有必要指出，某些力量正试图将涉及该创新中心（斯科尔科沃基金会）的近期事件政治化，并散布意图败坏整个项目名声的信息，”他说道。“这种做法让人无法接受。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员