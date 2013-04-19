委内瑞拉将扩大选票审核范围，反对派领导人表示接受

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯4月18日 - 委内瑞拉国家选举委员会周四称，将对余下的46%尚未审核电子选票再以随机抽取方法进行审核。马杜罗赢得了周日的总统选举。
国家选举委员会对54%的投票进行了审核。该委员会曾表示，马杜罗得票率为50.8%，而对手卡普里莱斯的得票率为49%。
“我们这么做（扩大审核范围）是为了保持和谐氛围…并孤立试图损害民主的暴力部门，”国家选举委员会主席Tibisay Lucena发表电视讲话时称。
卡普里莱斯周四称，接受国家选举委员会对余下电子选票进行审核的决定，并表示他的团队将被证明是正确的。
“这样我们就能够向委内瑞拉展示真相，这也是我们的初衷，”卡普里莱斯说道。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。