台湾债市：五年券殖利率终止连五日跌势，未破短多格局观望长券标售

路透台北4月19日 - 台湾五年券102/2殖利率周五收高，结束连五日下跌走势。因台股在台积电 良好业绩展望的带动下，创下逾6个月单日最大涨幅，令债市短多选择暂时退场观望，惟就技术线型观察，殖 利率仍稳在五日线与季线之下，多头格局尚未遭到破坏。 展望下周，交易员普遍认为，台股的后续表现，以及周二20年增额券102/3R的标售结果，料是牵动债市的 最大变数。大盘加权股价指数 若进一步涨破8,000点大关，则债市多头信心会消散更快。其次，若是10 2/3R得标利率明显高于1.85%，也会对多头信心造成不小打击。 “有看到这波作多的主力出场，但也有人在季线附近承接。”一大型证券商交易员称。 另一票券商交易员则认为，虽然今日台股表现强劲，不过第二季的经济成长动能不强，不足以引领大盘出 现波段性的涨势。因此下周除非102/3R标售结果不佳，否则五年券殖利率应该还是有守稳0.94%季线，并蓄势 向0.90%上半年盘整区挑战的机会。 台湾股市周五收高1.8%，创逾六个月最大单日百分比升幅，晶圆代工大厂台积电领涨，该公司之前公布的 获利优于预期，并且发表乐观财测。加权股价指数 收高1.8%，报7,930.80点，表现优于多数地区股市 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/4 -3.00 0.6700 0.6700-0.6700 0.5 5 102/2 +1.35 0.9360 0.9215-0.9400 235.5 10 102/6 +1.75 1.2455 1.2355-1.2455 24.5 20 102/3R +1.70 1.8420 1.8350-1.8420 1.5 寿险买盘对长券的态度，仍是交易商难以预测的一大变数。有交易员认为，若102/3R得标利率落在1.82-1 .85%，对盘势的影响就属中性。但也有人认为，1.85%就是多空的分界点，得标利率落在1.85%以下，就可以稍 偏多解读。 “近日次级市场有看到冷门长券在换手，存续期约20年的券，成交利率在1.83%附近，30年则在1.93%，因 此推论有寿险业认为这利率是不错的买点。”一证券商交易员称。 一中型寿险业交易主管则指出，最近五年与10年券殖利率都跌到季线之下，使得长券的投资价值逐渐浮现 。但毕竟中短券比较好抛补，因此要让长券在这一次标售时就反应中短券走多的气氛，可能有点勉强。 “何况交易商在前波殖利率大弹时受伤惨重，现在会碰长券的就只剩下大鱼(寿险业)，他们可是很精明的 。”他说。 该交易主管认为，102/3R得标利率应该会落在1.85%加减1-2个基点的区间内，不容易偏向1.80%。 20年增额公债102/3R将于4月23日(下周二)标售，金额共计300亿台币，26日(下周五)发行。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2455 5 102/2 0.9360 2 102/4 0.6700 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)