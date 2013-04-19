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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 14:51 BJT

台湾债市：五年券殖利率终止连五日跌势，未破短多格局观望长券标售

路透台北4月19日 - 台湾五年券102/2殖利率周五收高，结束连五日下跌走势。因台股在台积电 
良好业绩展望的带动下，创下逾6个月单日最大涨幅，令债市短多选择暂时退场观望，惟就技术线型观察，殖
利率仍稳在五日线与季线之下，多头格局尚未遭到破坏。

    展望下周，交易员普遍认为，台股的后续表现，以及周二20年增额券102/3R的标售结果，料是牵动债市的
最大变数。大盘加权股价指数 若进一步涨破8,000点大关，则债市多头信心会消散更快。其次，若是10
2/3R得标利率明显高于1.85%，也会对多头信心造成不小打击。    
    
    “有看到这波作多的主力出场，但也有人在季线附近承接。”一大型证券商交易员称。  
    
    另一票券商交易员则认为，虽然今日台股表现强劲，不过第二季的经济成长动能不强，不足以引领大盘出
现波段性的涨势。因此下周除非102/3R标售结果不佳，否则五年券殖利率应该还是有守稳0.94%季线，并蓄势
向0.90%上半年盘整区挑战的机会。

    台湾股市周五收高1.8%，创逾六个月最大单日百分比升幅，晶圆代工大厂台积电领涨，该公司之前公布的
获利优于预期，并且发表乐观财测。加权股价指数 收高1.8%，报7,930.80点，表现优于多数地区股市
。 
 
    
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       2        102/4                     -3.00      0.6700   0.6700-0.6700         0.5
       5        102/2                     +1.35      0.9360   0.9215-0.9400       235.5
      10        102/6                     +1.75      1.2455   1.2355-1.2455        24.5
      20       102/3R                     +1.70      1.8420   1.8350-1.8420         1.5
 
    寿险买盘对长券的态度，仍是交易商难以预测的一大变数。有交易员认为，若102/3R得标利率落在1.82-1
.85%，对盘势的影响就属中性。但也有人认为，1.85%就是多空的分界点，得标利率落在1.85%以下，就可以稍
偏多解读。
    
    “近日次级市场有看到冷门长券在换手，存续期约20年的券，成交利率在1.83%附近，30年则在1.93%，因
此推论有寿险业认为这利率是不错的买点。”一证券商交易员称。  
    
    一中型寿险业交易主管则指出，最近五年与10年券殖利率都跌到季线之下，使得长券的投资价值逐渐浮现
。但毕竟中短券比较好抛补，因此要让长券在这一次标售时就反应中短券走多的气氛，可能有点勉强。
    
    “何况交易商在前波殖利率大弹时受伤惨重，现在会碰长券的就只剩下大鱼(寿险业)，他们可是很精明的
。”他说。 

    该交易主管认为，102/3R得标利率应该会落在1.85%加减1-2个基点的区间内，不容易偏向1.80%。    
     
    20年增额公债102/3R将于4月23日(下周二)标售，金额共计300亿台币，26日(下周五)发行。  
         
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2455
          5       102/2                       0.9360
          2       102/4                       0.6700
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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