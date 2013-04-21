(重温稿)纽约汇市：美元和欧元兑日圆大涨，因G20会议未批评日本的货币政策

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3061 1.3051 +0.08 -1.01 1.3194 美元/日圆 99.82 99.50 +0.32 +15.08 86.74 欧元/日圆 130.37 129.85 +0.40 +13.90 114.46 美元/瑞郎 0.9327 0.9332 -0.05 +1.88 0.9155 英镑/美元 1.5227 1.5230 -0.02 -6.30 1.6251 美元/加元 1.0258 1.0262 -0.04 +3.40 0.9921 澳元/美元 1.0272 1.0270 +0.02 -1.16 1.0393 新西兰元/美 0.8406 0.8419 -0.15 +1.48 0.8283 元 澳元/日圆 102.550 102.240 +0.30 +13.78 90.130 新西兰元/日 83.910 83.730 +0.21 -40.41 140.820 圆 英镑/日圆 152.00 151.51 +0.32 +7.94 140.82 澳元/新西兰 1.2218 1.2192 +0.21 -2.57 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当 日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。