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亚洲 | 2013年 4月 22日 星期一 07:24 BJT

(重温稿)纽约汇市：美元和欧元兑日圆大涨，因G20会议未批评日本的货币政策

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                             价       价                       
                                                                  
 欧元/美元                  1.3061   1.3051    +0.08    -1.01   1.3194
 美元/日圆                   99.82    99.50    +0.32   +15.08    86.74
 欧元/日圆                  130.37   129.85    +0.40   +13.90   114.46
 美元/瑞郎                  0.9327   0.9332    -0.05    +1.88   0.9155
 英镑/美元                  1.5227   1.5230    -0.02    -6.30   1.6251
 美元/加元                  1.0258   1.0262    -0.04    +3.40   0.9921
 澳元/美元                  1.0272   1.0270    +0.02    -1.16   1.0393
 新西兰元/美                0.8406   0.8419    -0.15    +1.48   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                 102.550  102.240    +0.30   +13.78   90.130
 新西兰元/日                83.910   83.730    +0.21   -40.41  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  152.00   151.51    +0.32    +7.94   140.82
 澳元/新西兰                1.2218   1.2192    +0.21    -2.57   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)

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