《SAFT专栏》糟了，他们又在说这次不同

**大稳健？**

还记得大稳健吗？谁还记得啊。不过我还记得当年全球决策官员及众多学者大力赞扬各国央行，运用智慧推翻了景气大起大落定律，开创了名为大稳健的时期。

当时的概念就是，政策制定及央行管理的提升，让经济周期平顺化，使景气下挫的频率减少，同时更加温和。但之后发生了金融危机，这场危机也暴露出，我们其实一直是透过央行流动性的大力支撑及随之而来的债务增加，来支撑经济成长及压抑经济波动。

换言之，或许地震次数减少了，但当发生地震时，破坏力却更大。这是哪门子的稳健。

事隔几年后的今天，我们又在为少数的亮点之一，让同一批决策官员居功。

根据历史的“伟人理论”，重大转变不是因为复杂的各种力量所致，而是几个可以具体列出的英雄所为，但这个理论通常是过于简化而且不正确。我们往往会把功过都硬冠在我们拥有最多控制的对象头上。

当然，IMF报告的言外之意在于，央行在拥有崇高公信力的情况下，有更多资本可以用于协助促进成长。它也暗示，万一通胀真的重现时，央行击退通胀的困难程度会比许多人所想的更少。

毕竟他们是央行，而且他们很可靠。怎么可能出什么错？

IMF的报告也提出一些不同说法，解释为何物价跌幅这么小，值得注意的是其中一个说法认为，当物价下跌更加接近通货紧缩的局面时，下跌的阻力就更大。商家不提高价格是一回事，但真正要降价时，又是完全不同的心态。

此外，IMF也对另一个主要解释有所着墨，这个论调认为，失业民众与市场上的就业机会之间，存在技能错配问题。一个失业的建筑工人，很难对护士的薪资构成压力。

我先澄清，我并不是在反对央行独立性，或设立通胀目标。