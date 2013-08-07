表格：台湾7月出口较去年同期增1.6%低于预期，中国需求疲弱

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透台北8月7日 - 台湾财政部周三公布，7月出口金额较上年同期升1.6%，低于市场预估的升5.1%，主要出口国家和地区中，只有中国较上年同期减少，需求疲弱。
财政部指出，累计1至7月出口1,757.4亿美元，较上年同期增2.3%。
财政部表示，观察7月主要货品出口，多仅较上年同月小幅增加，其中电子产品出口已连续五个月逾71亿美元，资讯与通信产品、基本金属及其制品、机械则呈减少。
财政部认为，未来欧美景气渐露回稳迹象，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季即将来临，有助挹注出口动能，惟中国大陆经济成长钝化，恐影响台湾贸易扩增力道。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
7月年变动率(%) 6月年变动率(%)
整体出口金额 +1.6 +8.6
--中国(含香港) -0.9 +6.0
--美国 +1.4 -3.1
--欧洲 +6.0 +7.1
--日本 +1.2 +9.0
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
7月 +1.6 -7.6 +32.1
6月 +8.6 +6.8 +32.5
5月 +0.9 -8.0 +44.6
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.3 +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7
2012年 12月 +9.0 +1.6 +41.3 11月 +0.9 +0.1 +34.0 10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值。(完)
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路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA