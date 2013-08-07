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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 16:10 BJT

表格：台湾7月出口较去年同期增1.6%低于预期，中国需求疲弱

路透台北8月7日 - 台湾财政部周三公布，7月出口金额较上年同期升1.6%，低于市场预估的升5.1%，主要出口国家和地区中，只有中国较上年同期减少，需求疲弱。

财政部指出，累计1至7月出口1,757.4亿美元，较上年同期增2.3%。

财政部表示，观察7月主要货品出口，多仅较上年同月小幅增加，其中电子产品出口已连续五个月逾71亿美元，资讯与通信产品、基本金属及其制品、机械则呈减少。

财政部认为，未来欧美景气渐露回稳迹象，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季即将来临，有助挹注出口动能，惟中国大陆经济成长钝化，恐影响台湾贸易扩增力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

7月年变动率(%) 6月年变动率(%)

整体出口金额 +1.6 +8.6

--中国(含香港) -0.9 +6.0

--美国 +1.4 -3.1

--欧洲 +6.0 +7.1

--日本 +1.2 +9.0

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2013年

7月 +1.6 -7.6 +32.1

6月 +8.6 +6.8 +32.5

5月 +0.9 -8.0 +44.6

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.3 +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.8 +22.3 +4.7

2012年 12月 +9.0 +1.6 +41.3 11月 +0.9 +0.1 +34.0 10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

注：r为修正值。(完)

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