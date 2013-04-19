日本债市：超长期券表现领先，日本央行调整购债操作受市场欢迎

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.130% 五年期公债 0.220% -1.5 0.235% 10年期公债 0.580% -0.5 0.585% 20年期公债 1.435% -6.0 1.495% 30年期公债 1.525% -8.0 1.605% 10年期公债期 <0#JGB:> 144.58 +0.12 144.46 货 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交 。 (完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员