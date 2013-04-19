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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 15:32 BJT

日本债市：超长期券表现领先，日本央行调整购债操作受市场欢迎

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.130%
 五年期公债                            0.220%      -1.5    0.235%
 10年期公债                            0.580%      -0.5    0.585%
 20年期公债                            1.435%      -6.0    1.495%
 30年期公债                            1.525%      -8.0    1.605%
 10年期公债期   <0#JGB:>               144.58     +0.12    144.46
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
  
  
 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
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