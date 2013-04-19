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市场报道 | 2013年 4月 19日 星期五 15:34 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑日圆上涨，日本官方释疑后日圆走软

“我们预计日圆兑美元和其他货币的下降趋势将持续，”St. Galler KB分析师在报告中并称，由于日本并非美国的重要贸易伙伴，因此日圆疲弱对美国经济并不构成问题。

0659GMT，瑞郎兑日圆较纽约上日收盘上涨0.9%，报106.18日圆。

瑞郎兑欧元持稳，报1.2165，瑞郎兑美元升0.2%，至0.9304。

St. Galler KB分析师称，欧元似乎自上周的弱势回神，如果突破1.2205瑞郎的阻力，可能升至1.2250瑞郎。

瑞士下个重要宏观数据将是下周二的3月贸易收支。3月瑞郎兑欧元升值0.5%，可能令瑞士的出口受到打击。(完)

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