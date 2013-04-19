欧洲汇市：瑞郎兑日圆上涨，日本官方释疑后日圆走软

中国财政：财政部准予证券行业准备金支出在企业所得税税前扣除
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
“我们预计日圆兑美元和其他货币的下降趋势将持续，”St. Galler KB分析师在报告中并称，由于日本并非美国的重要贸易伙伴，因此日圆疲弱对美国经济并不构成问题。
0659GMT，瑞郎兑日圆较纽约上日收盘上涨0.9%，报106.18日圆。
瑞郎兑欧元持稳，报1.2165，瑞郎兑美元升0.2%，至0.9304。
St. Galler KB分析师称，欧元似乎自上周的弱势回神，如果突破1.2205瑞郎的阻力，可能升至1.2250瑞郎。
瑞士下个重要宏观数据将是下周二的3月贸易收支。3月瑞郎兑欧元升值0.5%，可能令瑞士的出口受到打击。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
路透4月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,902,831.3 4月6日 26,902,831.3 4月5日 0.0 0.00% iShares 328,201,550.7 4月6日 329,148,402.7 4月5日 -946,852.0 -0.29% (完) (编译 王颖；审校 于春红)
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员