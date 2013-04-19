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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 15:58 BJT

路透基点：南通纺都置业签署13亿元人民币10年期融资案--RLPC

路透香港4月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，江苏省南通市开发商南通纺都置业有限公司已签署13亿元人民币(2.1亿美元)10年期融资案，用作地产管理。

中国建设银行江苏分行担任主办行，承贷3.8亿元人民币。中国农业银行江苏分行为共同主办行，承贷2.6亿元人民币。

中国银行(2.5亿元人民币)、上海浦东发展银行(1.7亿元人民币)、华夏银行(1.4亿元人民币)和海门农村商业银行(1亿元人民币)为参贷行。

据消息人士透露，贷款最高综合收益较中国人民银行基准利率上浮25%。按每半年分期付款方式偿还。

本案已在3月签约。(完) (编译 王翔琼; 审校 高琦)
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