英国个股：英国公平贸易局指控葛兰素史克违反竞争规定

中国财政：财政部准予证券行业准备金支出在企业所得税税前扣除
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
路透伦敦4月19日 - 英国公平贸易局(OFT)表示，葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 和三家非专利药公司达成协议，向延后推出抗忧郁剂仿制药的非专利公司支付酬金，这样的作法伤害了市场竞争力。
此前已有美国和欧洲反垄断机构官员对制药公司展现一系列的调查，英国OFT的行动是监管机构试图阻止这类协议的最新一例。
OFT周五指控葛兰素史克与Alpharma、Generics(英国)及Norton Healthcare就供应paroxetine药物签订的协议，违反了竞争法。paroxetine是葛兰素史克以Seroxat为品名来销售的热销药品。
OFT表示，该协议包括了葛兰素史克酬谢这些非专利公司承诺延后推出其商品的可观酬金在内，协议等于滥用其市场优势地位。
英国最大制药商葛兰素史克的一位发言人士表示，公司对指控有异议。“我们坚定认为我们依法行事，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
路透4月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,902,831.3 4月6日 26,902,831.3 4月5日 0.0 0.00% iShares 328,201,550.7 4月6日 329,148,402.7 4月5日 -946,852.0 -0.29% (完) (编译 王颖；审校 于春红)
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员