中国票据市场：转贴利率本周稳中趋跌，贷款投放不理想部分银行加大购票

路透北京4月19日 - 中国票据市场转贴利率本周稳中趋跌。国内经济复苏基础尚不牢固，企业中长期融资意愿不足，贷款投放不理想的情况迫使部分银行加大购票力度以占用规模。
交易员并表示，近两日的资金面因银行持续缴存企业税款而步步趋紧，票市中机构对此已有察觉，此外下周将为月内最后一个工作周，不排除部分银行存在卖票以调整信贷规模的需求，上述因素无疑一定程度限制转帖利率下探空间。
“现在收票人很多，实体经济复苏情况有所反复，目前感觉流动性充足在银行体系内，信贷放的不好，没办法就得买票...我们看到的是大多数机构，包括大行也在收票。报买的数量绝对高于报卖的。”华东一银行交易员表示。
业内人士透露，当前承兑行为国有大行或股份制银行的，六个月期票据转贴年化利率约4.00%-4.05%，上周末为4.05%-4.10%。
对于短期转帖利率的走势，上海一银行交易员预期，“下周可能会要高吧，一个是月末因素，一个是资金价格在涨。”
中国银行间资金市场周五流动性较上日进一步趋于紧绷，持续缴存企业税款抽水资金池作用下，多数加权利率 现不同程度上扬，其中融入方的需求“火力点”隔夜品种走升幅度逾30个基点(bp)。而财税上缴尚未结束，料短期资金价格将是易上难下。
拿“忽冷忽热”来形容中国经济再恰当不过，一季度7.7%的增速着实让人意外。而这背后的症结在于需求依然脆弱，经济发展新增长点难觅。未来经济回升势头预计仍将延续，只是步伐恐怕要比原本想象的慢。浏览中国GDP图表请点击 (link.reuters.com/keb47t)
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.1606/3.9657 4.2503/4.0762 4.6120/4.3455
前周五 4.2691/4.0991 4.3584/4.1700 4.8525/4.5930
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变动 -10.85bp/-13.34bp -10.81bp/-9.38bp -24.05bp/-24.75bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1124%，较上周略跌。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)