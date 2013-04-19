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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 15:58 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价涨势支撑上涨3.6%，但获利卖盘限制升势

曼谷一交易员称，“油价上涨激励投资者建立投机性仓位，在看到胶价突破250日圆的心理阻力位后，他们继续买入。”

交易称，不过因小型投资者在周末前获利了结，胶价最后未能持续走高。

布兰特原油周五升向每桶100美元，将涨势延续至第二日，之前曾连续六天价格大幅下滑；不过有关美国原油产量走高和全球需求下降的担忧限制油价升幅。

交易商称，TOCOM胶价下周可望进一步上涨，但是获利了结可能限制涨幅。

上海期交所9月期胶合约 上涨600元人民币，报每吨19,325元。

新加坡商品交易所近月5月橡胶合约最新报每公斤238.7美分，上涨0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 张若琪)
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