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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 16:27 BJT

全球金市：金价跳涨逾2%，周线仍可能收低

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1414.30 23.55 +1.69 -15.54

现货银 23.58 0.34 +1.46 -22.13

现货铂金 1438.00 15.50 +1.09 -6.32

现货钯金 677.00 10.50 +1.58 -2.17

COMEX期金 1414.30 21.80 +1.57 -15.60 52929

COMEX期银 23.56 0.31 +1.33 -22.08 9295

汇率

欧元/美元 1.3062

美元/日圆 98.77

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 白云; 审校 张若琪)
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