《技术分析》中国股市沪综指短线反弹料受制于下跌通道上轨

作者/曾祥进

路透北京4月19日 - 中国股市沪综指 本周（4.15-19）初段一度受国际金价等大宗商品暴跌冲击，跌至2,165点的近四个月新低，随后因短期技术指标持续超卖，终引发股指强劲反弹至牛熊分界线-年线之上。技术讯号显示，股指上升过于急促，并已快速抵近2月以来形成的下跌通道上轨处（下周位于2,255点附近），该点位料将对大盘反弹构成压制。而从中线角度看，沪指整体仍处于偏弱下行趋势当中。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/dag57t)

沪综指年线目前位于2,212点，5日和10日均线位于2,210点附近，市场短期和中长期成本线逐渐集中于2,200-2,240点的狭窄区域，周五的大阳线和收复年线对多方信心有所鼓舞，料多空短线将进入僵持局面。但投资者仍需关注年线的得失，并防备大盘再度跌破年线，若此将加剧行情向熊市转化的市场预期，并导致多头反水造成更多卖压涌现。

我们看到，沪指在周一跌破大盘2月份回落以来形成的下跌通道下轨（2,170点附近）后，引发了一个非常急促的反弹行情，显示该技术位对大盘未来走势的重要性，而该下跌通道的上轨位置目前处于2,255点附近，通常而言，这种快速接近重要压力位的走势，会面临比小幅震荡上升强得多的技术阻力。

从技术指标看，其继续得以改善， 日KDJ（随机指标）连续从超卖区域回升，RSI（相对强弱指数）出现明显上扬，MACD（指数平滑异同移动平均线）三周来首次低位形成金叉，均对股指强劲反弹形成配合。短期看，各指标的超卖状态若得以明显改善，尚需数个交易日，故此期间大盘将以震荡反弹走势为主，但幅度仍然有限。

本周五沪市成交量有所放大，令5日和10日均量线扭转此前连续下行的态势，显示市场人气有所回暖，但后续须观察量能能否持续放大和保持在一个较高的水位。若短期再度明显缩量，则将加剧大盘本次反弹的回抽性质，即年线最终仍将有效失守的可能性。 较长期走势(周线图): (link.reuters.com/nag57t)

本周沪指收出中阳线，但仍未能深入3月29日当周形成的大阴周线实体，且5周均线和20周均线形成的死叉目前正位于2,250点附近，与下跌通道上轨压力位重合，料会发挥双重技术压制作用，阻止股指的进一步反弹。

而本周沪指已连续第二周盘中跌破30周均线（本周位于2,194点）这一重要中线技术位，同时2,180点作为月线多头的最后一道屏障也受到考验，中线一系列重要技术位均处在2,180-2,255这个区域内，若大盘重心持续下移的状况得不到扭转，中线走势仍不容乐观。