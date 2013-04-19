《技术分析》中国股市沪综指短线反弹料受制于下跌通道上轨

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
作者/曾祥进
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指 本周（4.15-19）初段一度受国际金价等大宗商品暴跌冲击，跌至2,165点的近四个月新低，随后因短期技术指标持续超卖，终引发股指强劲反弹至牛熊分界线-年线之上。技术讯号显示，股指上升过于急促，并已快速抵近2月以来形成的下跌通道上轨处（下周位于2,255点附近），该点位料将对大盘反弹构成压制。而从中线角度看，沪指整体仍处于偏弱下行趋势当中。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/dag57t)
沪综指年线目前位于2,212点，5日和10日均线位于2,210点附近，市场短期和中长期成本线逐渐集中于2,200-2,240点的狭窄区域，周五的大阳线和收复年线对多方信心有所鼓舞，料多空短线将进入僵持局面。但投资者仍需关注年线的得失，并防备大盘再度跌破年线，若此将加剧行情向熊市转化的市场预期，并导致多头反水造成更多卖压涌现。
我们看到，沪指在周一跌破大盘2月份回落以来形成的下跌通道下轨（2,170点附近）后，引发了一个非常急促的反弹行情，显示该技术位对大盘未来走势的重要性，而该下跌通道的上轨位置目前处于2,255点附近，通常而言，这种快速接近重要压力位的走势，会面临比小幅震荡上升强得多的技术阻力。
从技术指标看，其继续得以改善， 日KDJ（随机指标）连续从超卖区域回升，RSI（相对强弱指数）出现明显上扬，MACD（指数平滑异同移动平均线）三周来首次低位形成金叉，均对股指强劲反弹形成配合。短期看，各指标的超卖状态若得以明显改善，尚需数个交易日，故此期间大盘将以震荡反弹走势为主，但幅度仍然有限。
本周五沪市成交量有所放大，令5日和10日均量线扭转此前连续下行的态势，显示市场人气有所回暖，但后续须观察量能能否持续放大和保持在一个较高的水位。若短期再度明显缩量，则将加剧大盘本次反弹的回抽性质，即年线最终仍将有效失守的可能性。 较长期走势(周线图): (link.reuters.com/nag57t)
本周沪指收出中阳线，但仍未能深入3月29日当周形成的大阴周线实体，且5周均线和20周均线形成的死叉目前正位于2,250点附近，与下跌通道上轨压力位重合，料会发挥双重技术压制作用，阻止股指的进一步反弹。
而本周沪指已连续第二周盘中跌破30周均线（本周位于2,194点）这一重要中线技术位，同时2,180点作为月线多头的最后一道屏障也受到考验，中线一系列重要技术位均处在2,180-2,255这个区域内，若大盘重心持续下移的状况得不到扭转，中线走势仍不容乐观。
周RSI，KDJ，MACD三大技术指标继续呈现弱势，DX（趋向指标）则仍然保持上行，显示中期下降通道指向的下行趋势并未因本周的中阳线而出现扭转，另外一个技术指标--平行线差指标（DMA）本周出现自去年12月份大盘中线反弹以来首次高位死叉，亦成为大盘中线趋淡的一个重要信号。（完）
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员