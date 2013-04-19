中国外贸：8%增长目标偏高，上半年形势困难下半年可能回升--商务部专家

路透北京4月19日 - 跨境资金大举流入导致中国一季度外贸虚增，外需疲弱意味着中国出口仍压力重重。中国商务部政策研究室副主任王雪坤认为，今年外贸增长8%的目标偏高、任务比较重；预计上半年外贸形势困难仍然比较大，下半年可能有所回升。

他周五在中国国际经济交流中心“经济每月谈”论坛上指出要牢记“三句话”，即充分估计全球经济复苏的缓慢性，充分估计国内企业面临困难的复杂性，充分估计转变外贸发展方式的长期性。

“（外贸）上半年困难仍然比较大，下半年可能有所回升。”王雪坤称，“今年（进出口目标）在定8%的时候，从各个方面来说觉得这个数字水平高了，困难比较大，任务比较重。

具体而言，他指出，虽然中国对东盟和俄罗斯等新兴市场出口增长很快，但难以弥补欧美日等发达国家市场放缓的冲击；而国内中西部省份外贸增速很快，但基数比较小，亦难以填上因珠三角、长三角发展速度放缓造成的缺口。

王雪坤透露，最近曾多次到江苏、上海、浙江调研，他们对8%的目标和对下一步的增长感觉压力非常大，明显的处于企业结构调整和市场变化之间，还没有达到一个新的程度。

“国内企业不仅面临着外部经营环境、国外环境、国内环境这些方面的困难，它自身的转型、结构调整困难也是不容低估，不是一下子能够转变经营方式，需要一步一步地调整，”他说。

尽管一季度中国GDP等经济数据弱于预期，但外贸数据之亮丽却出人意料：一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达2,705亿美元，而去年同期仅2.1亿美元。尤其广东进出口值继续位列全国第一，扣除汇率因素后同比增长了37.7%；其中，广东对香港贸易额达到842.6亿美元，增幅高达91.6%。

广东贸易数据是否虚高显然不乏质疑声，其中毗邻香港的深圳市被怀疑以“货物空转”方式助游资入境套利，而招致监管部门出手核查。

对此，王雪坤也称，剔除深圳因素后全国一季度出口增速刚过两位数为10.9%，进口同比为下降0.4%，“所以这个数据后面，深圳因素应该引起关注。”

昨日商务部新闻发言人沈丹阳也已表示，商务部已经注意到对出口统计数据质疑的情况，并且和海关总署相关部门进行调查和分析。

王雪坤认为，支撑中国外贸发展的基础正在发生变化，除了上述提到的因素，还包括国内劳动力、土地和环境成本逐渐上升导致出口企业成本大增，以及外资企业对中国出口贡献减少、更多目标是要占领中国市场等。

不过展望未来，他认为，中国外贸还有增长空间、还有大的发展，未来需要做的是技术创新、提高产品质量，培育更多自主品牌、做好自己的营销网络。