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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 16:34 BJT

路透基点：夆典科技开发30亿台币4.5年期贷款启动

路透香港4月19日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，台湾合作金库担已经推动夆典科技开发股份有限公司的30亿台币(1.01亿美元)4.5年贷款案。

这笔定期贷款包含3亿台币的商业本票保证A部份，以及27亿台币营运资本的B部分。A部份的贷款获得现金存款的部分担保。

利率为较邮局一年期储蓄利率加码200个基点。承贷6亿台币以上银行可取得25个基点的先付费用，承贷4.5-5.99亿台币银行可取得12个基点的先付费用，承贷3-4.99亿台币银行可取得8个基点的先付费用。

资金将用来支应台湾嘉义一土地开发案。土地预售所取得的资金将用于偿还贷款。

财务条件包括流动比率不得低于一倍、债务比率不得大于三倍、最小利息保证倍数为四倍、同时有形资产净值不得低于15亿台币。

有意参贷者须在5月10日前做出回应。

夆典主要业务包括建设、机械工程和光电产品。该公司在2009年7月取得9.1亿台币三年期贷款，利率为较一年期邮政储金浮动利率加码155-165个基点。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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