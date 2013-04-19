路透基点：夆典科技开发30亿台币4.5年期贷款启动

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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路透香港4月19日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，台湾合作金库担已经推动夆典科技开发股份有限公司的30亿台币(1.01亿美元)4.5年贷款案。
这笔定期贷款包含3亿台币的商业本票保证A部份，以及27亿台币营运资本的B部分。A部份的贷款获得现金存款的部分担保。
利率为较邮局一年期储蓄利率加码200个基点。承贷6亿台币以上银行可取得25个基点的先付费用，承贷4.5-5.99亿台币银行可取得12个基点的先付费用，承贷3-4.99亿台币银行可取得8个基点的先付费用。
资金将用来支应台湾嘉义一土地开发案。土地预售所取得的资金将用于偿还贷款。
财务条件包括流动比率不得低于一倍、债务比率不得大于三倍、最小利息保证倍数为四倍、同时有形资产净值不得低于15亿台币。
有意参贷者须在5月10日前做出回应。
夆典主要业务包括建设、机械工程和光电产品。该公司在2009年7月取得9.1亿台币三年期贷款，利率为较一年期邮政储金浮动利率加码155-165个基点。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员