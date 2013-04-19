香港股市：大幅收高2.3%，六个交易日以来首见涨势

中信证券 大涨7%，海通证券 上涨5.1%，之前《21世纪经济报导》援引来自Bosera Asset Management的消息称监管层已重新开始接受RQFII额度申请。

上海证券报周五报导称，为引导海外资金将A股作为新的价值投资选项，中国有关部门正在研究推动将其纳入国际知名指数权重的工作；若该设想实现，将是中国A股首次被纳入公认的国际基准股票指数，对市场带来重大影响。