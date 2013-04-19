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货币新闻 | 2013年 4月 19日 星期五 16:34 BJT

香港股市：大幅收高2.3%，六个交易日以来首见涨势

中信证券 大涨7%，海通证券 上涨5.1%，之前《21世纪经济报导》援引来自Bosera Asset Management的消息称监管层已重新开始接受RQFII额度申请。

上海证券报周五报导称，为引导海外资金将A股作为新的价值投资选项，中国有关部门正在研究推动将其纳入国际知名指数权重的工作；若该设想实现，将是中国A股首次被纳入公认的国际基准股票指数，对市场带来重大影响。

此消息进一步提振人气。

联想集团 飙升9.5%。此前该公司表示，正就可能的收购案进行初步协商。此前有媒体报导称，IBM 正洽商将x86伺服器(服务器)硬体业务出售给联想。 (完)
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