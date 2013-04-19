香港股市：大幅收高2.3%，六个交易日以来首见涨势

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
中信证券 大涨7%，海通证券 上涨5.1%，之前《21世纪经济报导》援引来自Bosera Asset Management的消息称监管层已重新开始接受RQFII额度申请。
上海证券报周五报导称，为引导海外资金将A股作为新的价值投资选项，中国有关部门正在研究推动将其纳入国际知名指数权重的工作；若该设想实现，将是中国A股首次被纳入公认的国际基准股票指数，对市场带来重大影响。
此消息进一步提振人气。
联想集团 飙升9.5%。此前该公司表示，正就可能的收购案进行初步协商。此前有媒体报导称，IBM 正洽商将x86伺服器(服务器)硬体业务出售给联想。 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。