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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 16:36 BJT

新兴汇市：空头回补激励菲律宾披索上涨，泰铢触及16年新高

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 日圆                        99.19      98.14      -1.06     -12.50      86.79
 坡元                       1.2352     1.2359      +0.06      -1.08     1.2219
 台币                       29.840     29.910      +0.23      -2.36     29.136
 韩元                      1115.78    1124.00      +0.74      -4.05    1070.60
 泰铢                        28.62      28.72      +0.35      +6.95      30.61
 菲律宾披索                  41.10      41.22      +0.29      -0.12      41.05
 印尼卢比                  9710.00    9712.00      +0.02      -0.82    9630.00
 印度卢比                    53.96      53.96      +0.00      +1.91      54.99
 马币                       3.0355     3.0340      -0.05      +0.74     3.0580
 人民币                     6.1765     6.1813      +0.08      +0.87     6.2303
 (完)
      
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 (编译 隋芬; 审校 张若琪)
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