中国债市：利率互换曲线追随现券上行，受离岸市场及国内资金紧张的影响

路透上海4月19日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五曲线上行。市场人士表示，受离岸市场及国内资金面趋紧的影响，现券市场亦抛压沉重，今日曲线出现上冲态势。

市场人士并表示，财政存款上缴带来的资金面变动，将影响到市场未来走向，不过这类因素在投资者可预期范围内，对市场的影响不会很大，而此前代持等不可预期的违规事件未来会如何发酵，监管层态度何去何从，目前投资者密切关注，这将很大一部分决定现券的走势。

“今天下午波动比较多一点，ND(离岸)市场五年Repo上了3-4个点，国内资金又比较紧张，所以(IRS)曲线出现了上冲态势。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，财政存款上缴等对资金面的影响是在大家预期之中，虽然会引发曲线上行，但幅度应不会太大，后续要继续关注央行公开市场上会如何调节流动性；而代持类型的违规事件更是令投资者颇为担忧的“黑天鹅”时间。

“对现券影响如何，减杠杆以后，机构接下来怎么操作，这类预期外的事情比较关注。”他称。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

中国证券报周五报导，多家证券公司人士表示，监管部门近期正针对证券公司开展现场检查，检查组已陆续分头入驻辖区内证券公司，检查重点为资产管理及合规部门。

资金方面，中国银行间资金市场周五流动性较上日进一步趋于紧绷，持续缴存企业税款抽水资金池作用下，多数加权利率 今日早盘现不同程度上扬，其中融入方的需求“火力点”隔夜品种走升幅度逾30个基点(bp)。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.1700/3.2620 3.2083/3.2875 3.3467/3.4308 3.4950/3.5808 3.5340/3.7900 周四 3.1500/3.2450 3.1830/3.2620 3.3370/3.4180 3.4710/3.5560 3.5050/3.7475 ---------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0200/+0.0170 +0.0253/+0.0255 +0.0097/+0.0128 +0.0240/+0.0248 +0.0290/+0.0425

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。